Sapanca Belediyesi’nden duyarlılık çağrısı

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaz mevsim ile birlikte havaların ısınmasıyla ziyaretçi yoğunluğundan oluşan trafik, park ve yaya kaldırımı işgalini en aza indirmek adına ilçe esnafını ve vatandaşları duyarlılığa davet etti. Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Yıldız yaptığı açıklamada; “Yaz mevsimi nedeniyle ilçemize gelen ziyaretçilerimizin, yayalarımızın kaldırımları kullanması açısından araçlarını otopark alanlarına bırakmalarını, çarşı esnafımızın da iş yerlerinin önüne teşhir amaçlı çıkarttıkları malzemelerle yaya kaldırımlarını işgal etmemelerini, bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarımızın konuya duyarlı yaklaşım göstermelerini temenni ediyorum” dedi.

Turizm açısından önemi bir konuma sahip olan Sapanca hafta sonu olduğu kadar havaların ısınmasıyla hafta içi de ziyaretçi akınına uğruyor. İlçeye gelen ziyaretçilerin ve ilçede yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için zabıta ekipleri büyük bir öz veriyle çalışmalarına devam ediyor. Zabıta Müdürü Yıldız, yapılan uyarılar neticesinde kurallara bağlı kalınmadığı takdirde zabıta ekiplerinin olumsuzluklara yönelik ilgililer hakkında mevzuat gereği yasal işlem yapılacağını belirtti.