Sapanca Belediyesi'nden eğitime tam destek

Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca'daki birçok öğrenciye destek vermeyi sürdürüyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birçok noktada 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar eğitim alan öğrencilerde ortak kazanım izleme sınavları yapılmakta olduğu bildirildi. Sapanca'da eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan sınavın maddi kısmını Dr. Aydın Yılmazer tarafından karşılanacağını belirten Sakarya İl Milli Eğitim Şube Müdür'ü Yüksel Hamzaoğlu, “Başkanımızın eğitimci kişiliği ile bir farklılık daha yaparak ilçesindeki öğrencilere verdiği destekten dolayı veli ve öğrenciler adına teşekkür ederiz” dedi.

Maddi ve manevi açıdan her türlü desteklerini geri çekmeyeceğinin altını çizen Başkan Yılmazer ise, “Başkan kişiliğimin yanı sıra eski bir eğitimci olarak tüm öğrencilerimize, okullarımıza eğitim alanında elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Hizmetin en önemlisi ve geleceğe yapılan yatırımdır" diye konuştu.