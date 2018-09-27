Sapanca Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla ilçede aşure dağıtımını sürdüren Sapanca Belediyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kırkpınar M.Y.O, Sapanca M.Y.O öğrencilerine aşure ikram etti. Farklı branşlarda eğitim gören öğrenciler okula geldiklerinde aşure sürprizi ile karşılaştı. İlçede Muharrem vesilesiyle 12 bin kişilik aşure ikramı yapıldığını belirten Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Dayanışmanın ve bereketin simgesi aşure Sapanca ilçemiz genelinde Sapanca Kapalı Pazar alanında, camilerde ve bu günde üniversitelerde ikram edildi. Annelerimizin, babalarımızın, örfümüzün ve adetimizin bir geleneği olarak her yıl komşulara dağıtılan aşure geleneğini biz de Sapanca Belediyesi olarak her yıl devam ettiriyoruz. Geleneklerimin ve örfümüzün uzun yıllar devam etmesi için özellikle genç nesillere aktarılmasını önemseyerek, bu gibi günlere, program ve etkinliklere ayrı bir önem vermekteyiz. Bu gün burada gençlerimizin gözlerindeki mutluluk ve beğeni bizleri de mutlu etmiştir” dedi.

Aşure ikramından memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler, yapılan ikramın kendileri için sürpriz olduğunu ve evlerinden uzakta oldukları için bu ikramın çok anlamlı olduğu ifadelerini kullandılar. Öğrencilere yapılan aşure ikram programına SAÜ Sapanca Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Fakülte Sekreteri Mehmet Yüce, Belediye Meclis Üyesi Zeki Kovar katıldı.