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Sapanca Belediyesi'nden vatandaşlara teleferik müjdesi

Sapanca Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan teleferik projesi’nin tanıtımı amacıyla belediye bahçesine teleferik kabini konuldu.

Sapanca Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan teleferik projesi'nin tanıtımı amacıyla belediye bahçesine teleferik kabini konuldu.


Vatandaşlar tarafından incelenmesi amacıyla Sapanca Belediye bahçesine teleferik projesinde kullanılacak olan teleferik kabini yerleştirildi. Teleferik projesi hakkında açıklama yapan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Vatandaşlarımızın projede kullanacağımız kabinleri yakından incelemeleri amacıyla tanıtım kabinini belediyemizin bahçesine yerleştirdik. Kabin projede kullanılacak kabinle birebir aynı. Proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, geldiklerinde, kabini de görme imkanı bulacaklar. Teleferiği taşıyacak olacak direklerin üretimi yapılıyor. Üretim çalışması tamamlandıktan sonra saha çalışmaları başlatılacak. Projeyi 12 ile 18 ay içerisinde tamamlayarak hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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