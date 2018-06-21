Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 10:24

Sapanca Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi

Sapanca Belediyesine, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından çöp kamyonu hibe edildi.

Sapanca Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi

21 Haziran 2018 10:24


Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in girişimleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çöp kamyonu Sapanca Belediyesine teslim edildi. Başkan Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemize hibe olarak yeni bir çöp kamyonu kazandırılmıştır. Temizlik işleri personelimiz, araç filomuzun genişlemesiyle hizmette aksaklığa mahal vermeden çalışmalarına devam edecek. Sapanca’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Sapanca’ya yakışan ve daha iyi hizmet için çalıştıklarını belirten Başkan Yılmazer, gelişen teknolojiye uyumlu hidrolik sıkıştırmalı araçlarla halka en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını. Yılmazer, daha temiz ve modern bir Sapanca için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Sıkıştırmalı 13 metreküp kapasiteli 2018 model çöp kamyonu, özellikle yaz aylarının başladığı ve iş yoğunluğunun arttığı bu günlerde temizlik çalışmalarında rahatlama sağlaması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç