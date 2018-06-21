Sapanca Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in girişimleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çöp kamyonu Sapanca Belediyesine teslim edildi. Başkan Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemize hibe olarak yeni bir çöp kamyonu kazandırılmıştır. Temizlik işleri personelimiz, araç filomuzun genişlemesiyle hizmette aksaklığa mahal vermeden çalışmalarına devam edecek. Sapanca’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sapanca’ya yakışan ve daha iyi hizmet için çalıştıklarını belirten Başkan Yılmazer, gelişen teknolojiye uyumlu hidrolik sıkıştırmalı araçlarla halka en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını. Yılmazer, daha temiz ve modern bir Sapanca için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Sıkıştırmalı 13 metreküp kapasiteli 2018 model çöp kamyonu, özellikle yaz aylarının başladığı ve iş yoğunluğunun arttığı bu günlerde temizlik çalışmalarında rahatlama sağlaması bekleniyor.