Sapanca da kış dönemi kursları başladı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen kış dönemi kursları başladı.

Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından açılan kış dönemi eğitim kursları yeni eğitim öğretim yılının derslerine başladı. Yaz ve kış dönemi boyunca kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Sapanca Belediyesi'nde 2018-2019 kış dönemine 620 kursiyerin katılım sağladığı bilgisi verildi. Kış döneminde filografi, seramik, dikiş, cam altı boyama, İngilizce A-1, İngilizce A-2, el sanatları, gitar, tiyatro, çini, resim, sepetçilik, halk oyunları ve çocuk korosu kategorilerinde kurslar başladı.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her dönem olduğu gibi bu dönemde kültür kurslarımıza ilgi büyük oldu. Açmış olduğumuz kurslar her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesini sağlıyor. Halkımızın talepleri doğrultusunda branşlarımız her dönem yenileriyle artarak devam etmektedir” dedi. Sapanca Belediyesi Kültür Müdürü Şafak Başoğlu, bu yıl vatandaşın isteği üzerine 3 boyutlu resim kursunu açtıklarını, gelecek hafta Halk Müziği ve Türk Sanata Müziği kurslarının başlayacağını belirtti.