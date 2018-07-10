Sapanca El Sanatları Festivali İlyas Yalçıntaş’ın konseriyle sona erdi

El Sanatları Festivali, ünlü pop sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın konseriyle son buldu.

Sapanca Belediyesi, tarafından Kırkpınar futbol sahasında düzenlenen ve 7 gün süren festivalde el sanatları, tanıtım ve gıda ürünlerinin yer aldığı yaklaşık 200 stant yer aldı. Sapanca Belediyesi’nin vermiş olduğu bilgilere göre günlük ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde akşamları ise ulusal ve yerel sanatçıların sahne aldığı konserler büyük beğeni ile takip edildi. Festivalin final akşamında kapanış konuşması yapan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Sapanca’nın doğal güzelliklerinin yanında kültürel projelerle ile adını sık sık duyurmaya devam edeceğiz. Kültürel farklılıklarımızı ortaya koyan sanatçılarımıza, burada stant açarak geleneksel el sanatlarımızı yaşatan tüm emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından festivalin hazırlanması ve başarıyla uygulanması sebebiyle tüm ekibin adına Kültür Müdürü Şafak Başoğlu’na plaket takdim eden Başkan Yılmazer, festival boyunca görev alan ve görevinde itina ile çalışan ekibe teşekkür etti. Festivalde sahne alan İlyas Yalçıntaş, başarılı performansıyla 10 binden fazla kişiye keyifli saatler yaşattı.