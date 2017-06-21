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21 Haziran 2017 17:29

Sapanca el sanatları festivaline hazırlanıyor

Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü 1.

Sapanca el sanatları festivaline hazırlanıyor

21 Haziran 2017 17:29

El Sanatları Festivaline hazırlanıyor.


Sapanca’da 20-23 Temmuz tarihleri arasında 4 gün olarak Kırkpınar Futbol Sahasında 150 stand oluşumuyla açılması planlanan festivalde Gümüş işleme, Ahşap oyuncak yapımı, İpek dokumacılığı, Filografi, Resim, Ahşap boyama, Seramik, Cam sanatı, Kaligrafi, 3 boyutlu resim, deri işçiliği, Taş baskısı, Takı sanatı, Dikiş, Nakış gibi geleneksel el sanatlarına kadar bir çok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.


Şehir dışından birçok kişinin stand almak için iletişim kurduğunu ve yoğun talep olduğunu belirten Sapanca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şafak Başoğlu, “Sapanca Belediyesi olarak ilkini gerçekleştireceğimiz 1.El Sanatları Festivaline şehir dışından birçok başvuru alıyoruz, festivale olan yoğun ilgi bizleri memnun ediyor. 150 stand ile birçok sanat ürünü festivalimizde sergilenecek ve mini konserler vererek ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmayı planlıyoruz. Temmuz ayında tüm halkımızı şimdiden festivale davet ediyoruz” dedi.




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