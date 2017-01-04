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04 Ocak 2017 14:23

Sapanca Gölü maksimum seviyeye ulaştı, kapaklar açıldı

Sapanca Gölü maksimum seviyeye ulaştı, kapaklar açıldı

04 Ocak 2017 14:23

Son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü’nde son 10 yılın en yüksek su seviyesine ulaşılıdı. Maksimum seviyeye ulaşan su, gölde su dengesinin kontrol edilmesi için bir yıl aradan sonra Çark Deresi’nin kapakları açıldı.

32 metreye yaklaştı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 32 metreye yaklaşan Sapanca Gölü’nde su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi kapaklarının açıldığını belirtti. Rüstem Keleş, “Son yağışlar gölümüzün su seviyesini hızla yükseltti ve yükseltmeye de devam ediyor. Gölümüzün seviyesi 31,90 metreye ulaştı. Gölün su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi’nin kapaklarını açtık” diye konuştu.

Son 10 yılın en yüksek su seviyesi
Gölün 24 saat kesintisiz bir şekilde takip edildiğini dile getiren SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, “Hamdolsun Sapanca Gölü’müzün seviyesi her geçen yıl bizi daha da sevindiriyor. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde etkisini arttıran yoğun yağışlarla birlikte göl seviyesinde son 10 yılın en ciddi artışını kaydettik. Gölümüz bir günde 18 santimetre yükselerek 8,5 milyon metreküp su aldı. Aynı zamanda Sapanca Gölü havzasında bu yıl çok güzel kar yağdı. Bu yukarı havzada kar kalınlığı 1,5 metreyi bulmuş durumda. Önümüzdeki aylar ve yaz dönemi için sevindirici bir haber. Havzadan su akışını ve gölün su seviyesini sürekli takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Her metreküp takip altında
Rüstem Keleş, “Sapanca Gölü havzasının korunması amacıyla kurum olarak bugüne kadar yaklaşık 120 milyon lira yatırım yaptık ve halen de yapmaya devam ediyoruz. Son üç yıldır gölün su seviyesi oldukça iyi durumda. Kurum olarak gölden çekilen her metreküp suyu takip ediyoruz. Bu anlamda göl seviyesinin korunmasına özen gösteriyoruz. Gölün yıllık ortalama 100 milyon metreküp güvenli su kullanma potansiyeli var. Hayata geçirdiğimiz projeler ve aldığımız önlemlerle hem kalite bakımından hem de miktar bakımından gölün korunmasını sağlıyoruz. Allah’a şükür dünyanın en kaliteli sularından birini vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz” dedi.



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