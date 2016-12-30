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30 Aralık 2016 17:55

Sapanca Gölü’nde son 10 yılın rekoru kırıldı

Sapanca Gölü’nde son 10 yılın rekoru kırıldı

30 Aralık 2016 17:55

Şehirde etkisini arttıran yoğun yağışlar Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinde rekor artışlara neden oldu. Göldeki su seviyesi son 24 saatte 18 santimetre yükselirken; bu rakamın son 10 yılın en büyük artışı olarak tarihe geçtiği açıklandı.
Yurt genelinde olduğu gibi Sakarya’da da etkisini arttıran yoğun yağışlar Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinde önemli değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gölün son 24 saatte 8,5 milyon metreküp su aldığını belirtirken, bu rakamın göldeki su seviyesinde yalnızca bir günde 18 santimetrelik artışa neden olduğu kaydetti. Toçoğlu ayrıca su seviyesindeki rekor artışın son 10 yılın en büyük artışı olduğunu açıkladı.
Yaşanan sevindirici gelişme ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, “Sapanca Gölümüz sadece son 24 saatte 8,5 milyon metreküp su aldı. Bu rakam bir günde göldeki su seviyemizi 18 santimetre yükseltti. Bu rakam aynı zamanda son 10 yılın en büyük artışıdır ve bu alanda hamdolsun yeni bir rekor da kırılmıştır. Sapanca Gölümüzdeki maksimum su seviyesi 32,20 metredir. Son yağışlarla birlikte maksimum dereceye 34 santimetre kaldı. Sapanca Gölünü korumak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Bu konuda yeni projeler geliştiriyor, gölümüzü gelecek nesillerin kullanımına sunabilmek adına azami bir gayret ortaya koyuyoruz. Kuzey ve güney kuşaklama kolektörleriyle asla ve kat’a gölümüze atıksuyun karışmasına izin vermiyoruz. Diğer yandan Sapanca Gölü’nün şehrin tek içmesuyu kaynağı olarak anılmasının önüne geçmek için çalışıyoruz. Alternatif içmesuyu kaynakları inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla Akçay Barajı’nı inşa ediyoruz. Sapanca Gölü’ne Büyükşehir güvencesi getirdik. Gölümüzü korumaya, zenginliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.



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