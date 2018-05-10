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10 Mayıs 2018 16:20

Sapanca Gölü’nde su seviyesi 7 santimetre daha yükseldi

SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan Sapanca Gölü’nde su seviyesinin 7 santimetre yükselerek 32,15 santimetre kotuna ulaştığını söyledi.

Sapanca Gölü’nde su seviyesi 7 santimetre daha yükseldi

10 Mayıs 2018 16:20


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, etkisini sürdüren yağışların ardından Sapanca Gölü’nde su seviyesinin 7 santimetre yükseldiğini açıkladı. Ercan, son yağışların Sapanca Gölü’nden beslenen bölgelerin 2 haftalık su ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu belirtti.


Ercan, “Kısa süre önce Genel Müdürümüz basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve yazın su sıkıntısı yaşanmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından da şehrimizde yağışlar etkisini sürdürmeye devam etti. Yağışların başladığı andan şu ana kadar gölün seviyesi 7 santimetre yükselerek 32,15 santimetre kotuna ulaştı. Bu, maksimum kotun sadece 5 santimetre altında bir değer. Böylece şehrimizde Sapanca Gölü’nden su verilen bölgelerin 2 haftalık içmesuyu ihtiyacını karşılayacak kadar su gelmiş oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre yağışlı havaların 13 Mayıs Pazar gününe kadar sürmesi öngörülüyor. Bizler de bu yağışlarla su kaynaklarımızın daha fazla beslenmesini ümit ediyoruz” dedi.




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