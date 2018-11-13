Sapanca Gölü'nü yüzerek karşıya geçen sporcular ödüllendirildi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli öncülüğünce gölü karşıdan karşıya geçen, SAÜ BESYO Öğretim üyelerinden oluşan sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi. Ödül törenine; Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Sinan Turan, ÜNİAK AR-GE Başkanı Hanzale Terlemez ve çok sayıda spor akademisi öğrencisi katıldı.

Başkan Dişli, 8 Ekim tarihinde gölü karşıdan karşıya geçen ekibi tebrik ederek, “İlimizdeki tüm vatandaşlarımızın spor yapması ve onların spora teşvik edilmesi konusunda ciddi hassasiyetler taşıyoruz. İlçemizde sporun her alanında imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada 7 kilometrelik mesafeyi 3 saat 15 dakikada yüzen sporseverlerle bir araya gelip onlara günün anısına sertifikalarını vermek istedik. Gençlere spordan uzak kalmamalarını ve mutlaka spora vakit ayırmalarını tavsiye ediyorum” dedi.