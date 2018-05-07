Sapanca Gölünün seviyesi maksimum seviyesinde

Mart ayında yağışların güzel geçmesiyle Sapanca Gölünün seviyesi 32,13 oldu. Yağışların güzel geçmesiyle birlikte Sapanca Gölünün seviyesi maksimum seviyedeki konumunu koruyor. SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş yağışların güzel geçmesiyle yaz ayında su sıkıntısının yaşanmayacağını belirtirken, vatandaşları da su tasarruflu kullanmalarını önerdi.

“Her damlanın değerini bilmemiz gerekiyor”

SASKİ Genel Müdür Rüstem Keleş yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi Sapanca Gölümüzün işletme kodu yani maksimum su kodu 32,20 olarak belirlenmiş durumda DSİ tarafından. Bu sene Mart ayındaki yağışlar ile Allah’a şükür bu kodu aşmıştık hatta Çark Deresi boşalım kapağını açmıştık, bir miktarda su tahliye ettik. Nisan ayında yağış bekliyorduk ama istediğimiz seviyede olmadı. Fakat özellikle bu son yağışlar bizi çok sevindirdi. Şuana kadar bölgemizde Kuzey’e aşağı yukarı 20-30 kilogram civarında, merkeze doğru ise 15-20 kilogram yağış düştü. Bu yağışların haftasonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Gölün kapağını Nisan ayı başında kapatmıştık şuanda 32,13 civarında hatta bu son yağışlarla da birkaç santim yükseldi. Biliyorsunuz göldeki 1 santimlik yükseklik aşağı yukarı 400 bin metreküp su anlamına geliyor. Sakarya ve İzmit’in kullandığı suya eşdeğerdir bu miktar, önemli bir rakam. Şuanda gölümüzün seviyesi bu anlamda iyi. Su kalitesi de son derece güzel, bu sene havzaya çok fazla kar düşmedi ama yağışlar güzeldi dolayısıyla gölün suyunu bir miktarda tahliye ettiğimiz için hem gölün su kalitesinde düzelme oldu. Hem de gölümüzün seviyesi iyi oldu. Yaza iyi giriyoruz. Biz şehrimizin yüzde 60-65’ini Sapanca Gölüne bağlı olarak besliyoruz. Sapanca Gölünden beslediğimiz bölgelerle ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak. Diğer bölgelerle ilgili de bütün önlemlerimizi aldık. Sıkıntılı olabilecek bazı bölgelerde yedek su kaynaklarımızı hazırladık. Çalışmalarımızı tamamladık. Bu sene yazın hiç su sıkıntısı ön görmüyoruz. Tabi bu genel anlamda dünyanın en değerli varlığı olan insan ve canlı yaşamı için önemli olan suyu tasarruflu kullanmayı engellememeli. Bu konuda daha da dikkatli olmalıyız. Ben hem Sakarya’yayla ilgili olarak önümüzdeki yaz döneminde bilgilerin yanında vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanmasını istirham ediyorum. Her damlanın değerini bilmemiz gerekiyor” dedi.