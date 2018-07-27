Sapanca Hamam projesinde son etaba gelindi

Dr. Aydın Yılmazer’in seçim öncesi verdiği vaatlerden biri olan Sapanca Hamam projesinin son etabına gelindi.

Sapanca Çayiçi Mahallesi’nde konuşlanan, 300 metrekarelik kullanım alanı olan Türk hamam mimarisine uygun inşa edilen yapının, inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı. Hamamın, kısa süre içinde hizmete girmesi bekleniyor. İlçeye ayrı bir ivme kazandıracağına inanılan hamam projesi, vatandaşlar tarafından da takip ediliyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda Hamam Projesinin seçim vaatlerinin içine alındığını belirten Dr. Aydın Yılmazer, “Türk kültürünün ve geleneklerinin bir parçasının tekrar canlandırmanın beraberinde turizm yönünden de ilçemize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Hamam projemiz, halkımızın isteği doğrultusunda seçim vaatlerimizin içinde yer aldı. Bu projemizle vaatlerimizin yüzde 90’ını hayat geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hamam projesi ile bölgemizdeki bir eksikliği daha gidermiş oluyoruz. Proje kapsamında; Türk hamamı, sauna, buhar odası, duşlar, masaj odası, kese masaj odası, dinlenme salonu, soyunma odaları, lavabo, şok havuzu gibi birçok donatı bulunacak. Mimarisi, yapısı ve içerisindeki birçok farklı motif ve süslemeyle Türk kültürünü yansıtan donatılarıyla Sapanca’ya yakışan bir proje olacaktır” dedi.