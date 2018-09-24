Sapanca İlçe Spor Müdürü Uçar: "Stat için büyük bir özveri gösteriyoruz"

Sakaryaspor'un stadı haricinde Sakarya'da bu yapıda sadece Sapanca Atatürk Stadı olduğunu hatırlatan Sapanca İlçe Spor Müdürü Mehmet Uçar, stadın en iyi şekilde korunması ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uçar, "Önce zemin düzleştirme işlemi için zemine 45 metreküp malzeme ile kumlama ve tohumlama yapılarak ön hazırlık gerçekleştirdik. Ardından sulama sistemindeki arızaları gidererek gübreleme, çimlendirme işlemlerini ve bakımları tamamladık" dedi.

Stadı yeni sezona yetiştirmek için özverili çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Uçar, "Soyunma odaları tuvaletler genel alanlar detaylı temizlik yapılarak yeni sezon için hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Bu işlemleri yaparken şikayet etmeden erinmeden dört elle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Tüm bu işlemleri 2 personel ve el gücü ile yapıyoruz. İsimlerini anmadan geçersem haksızlık olur İsmet Yılmaz ve Ali Şirin'e özverili çalışmalarından ötürü teşekkürü borç bilirim. Özellikle Haziran Temmuz ve Ağustos aylarında sabah 06.00-08.00 ile akşam 20.00-22.00 arası her gün sulama yaparak sahamızı hazır hale getirmeye çalıştık" diye konuştu.

Her şeyin devletten beklenmesinin yanlış olacağının altını çizen Uçar, "Sapanca Atatürk Stadı zeminini profesyonel liglere hizmet edebilecek hale getirmenin sevinci içindeyiz. Saha çizgilerindeki kireç dökme uygulamasına son verip boya teknolojisine geçtik. Bağış yoluyla çim traktörü gübreleme makinası ve çizgi çizme makinasını kurumumuza kazandırdık. Bize destek olan 40 bin liralık ekipmanı kazandıran ismini açıklamak istemeyen firmamıza ne kadar teşekkür etsek az. Tüm Sapancalı hemşerilerimizi ve kuruluşları spora destek olma konusunda desteğe çağırıyorum. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bu ülke bu memleket hepimizin gençlerimize sahip çıkmanın en kolay yolu yeterli donanımda spor tesisine sahip olmaktır. Gerisi muhakkak gelecektir" şeklinde konuştu.

Bu sezon ilçedeki 5 takımın tüm maçlarını sadece 2 sahada oynayacağını hatırlatan Uçar, "Şunu unutmamak lazım, yapmak zor yıkmak çok kolay. Stadyumun zemininin en iyi şekilde korunmasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Tüm amatör takımların hizmetinde olan tesisimizi en iyi şekilde korumak kollamak tüm Sapancalıların ortak sorumluluğu olmalı. Tribünler, tuvaletler, soyunma odaları ve tüm ortak kullanım alanları her müsabaka sonrası detaylı şekilde temizlenip bir sonraki maça hazırlanıyor. Özellikle tribün temizliği konusunda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Stadyumlar antrenman için değil müsabaka için kullanılır. Tabi ki elimizden geldiğince hava ve zeminin durumu müsaade ettikçe antrenman içinde kullandırmak isteriz, fakat takdir edersiniz ki bu o kadar kolay değil. Çim zemini korumak büyük mücadele ve emek istiyor. Bu konuda tüm amatör spor kulüplerin desteği ve sabrı çok önemli. Şu anda Kırkpınar Stadı Spor Toto tarafından bakıma alınacak bu esnada ilçedeki 5 takıma sadece Sapanca Atatürk Stadı ve Kurtköy Sahası kalıyor. Hacımercan Spor Tesisleri bitene kadar sahalarımızı bozmadan muhafaza etmek zorundayız. Belediye, İlçe tarım başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli biçimde hareket edip ilçemize hizmet üretme gayreti içindeyiz" dedi.