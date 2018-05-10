Sapanca Kadın Meclisi’nden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dede’ye ziyaret

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, Yönetim Kurulu üyeleri Semra Tarım, Hülya Memi, İsmet Özen, Arzu Salbaş ve Cemile Çakmak ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede’yi ziyaret ederek, eğitim konularında istişarelerde bulundular. Meclis Başkanı Sever, ekip olarak yürüttükleri proje ve çalışmalarından, Müdür Dede’ye detaylı bilgi verdi ve programlarına destek talebinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, “Kadın girişimcilerimizin, kadınlarımızın her zaman destekçisiyiz. Bir eğitimci olarak oluşturmuş olduğunuz bu olduğunuz meclisi gönülden tebrik ediyorum. Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi, olarak yürüttüğünüz çalışmaları takip ve tebrik ediyorum” dedi.

Mehmet Nuri Dede, ziyaretlerinden dolayı Meclis Başkanı Hatice Sever ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.