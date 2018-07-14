Sapanca Kurtköy’e görkemli açılış

Gerçekleştirilen açılış programına; Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Başsavcı Gökhan Düğer, Jandarma Komutanı Birol Ustaoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ve Meclis üyeleri, daire müdürleri, Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve yönetimi, çok sayıda misafir katıldı.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in vizyon projelerinden olan gençlik merkezlerinden birinin daha yapımı tamamlandı. Kurtköy Gençlik ve Kültür Merkezi, zeminle birlikte 3 kattan oluşmakta. Merkezde etüt odaları, oyun odaları, kurs odaları, kafeterya ve çok amaçlı salon bulunuyor. Merkezin dışında 2 adet veranda, oturma alanları ve yürüyüş alanları bulunmakta. Açılış programı İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisi büyük beğeni ile izlendi. Kurtköy Kız Kuran Kursunun minik öğrencilerinin seslendirdikleri ilahiler misafirlere keyifli dakikalar yaşattı.

Açılış konuşmasını yapan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Osmanlı Mimarisindeki Kurtköy Gençlik ve Kültür Merkezimiz, Kurtköy’ümüze çok yakıştı. Mahalledeki gençlerin, çocukların ve hanımların buluşma adresi olduğuna inanıyorum. Göreve geldiğimizden bu güne Kurtköy’ümüze yaptığımız başlıca hizmetlerimiz; Kurtköy Kültür Merkezi, Kurtköy Şehit Ömer Halis Demir Spor Kompleksi, Kurtköy düğün salonunun tamamlanması, Kurtköy Yaya Alt Geçidi Düzenlenmesi, Kurtköy Vadi Hes Projesi, Kurtköy Sahil parke çalışması, Kurtköy otoban altgeçit beton yol ve yaya kaldırım yapılması, Koşu sahasının düzenlenmesi, Kurtköy girişinin kaldırımlarının granit yaya kaldırımla düzenlenmesi, 2 bin m2 perde duvar yapımı, 4 bin ton sıcak asfaltlama, 24 bin metrekare satı kaplama (soğuk asfalt) yapımı, 5 bin metrekare parke yapımı, Kurtköy Sporun yaz okullarına destek sağlandı, Kurtköy Mahallemizde açılışımızı gerçekleştirmiş olduğumuz Gençlik ve Kültür Merkezinde Arapça, çini, dikiş, el sanatları ve keçe olmak üzere 5 dalda açılan kurslarda toplamda 178 kişi eğitim aldı. Hizmetlerimiz sağanak sağanak Sapanca’mız için devam edecek. Kurtköy Gençlik ve Kültür Merkezimiz, Sapanca’mıza Kurtköy’ümüze hayırlı olsun” dedi.

Protokol üyeleri ve misafirlerin katılımıyla kurdele kesiminin ardından, Kurtköy Gençlik ve Kültür Merkezi ziyaret edildi.