Sapanca MYO'da devir teslim töreni

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Sapanca Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen devir teslim törenine; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, SUBÜ Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı, SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi Dekanı Mehmet Sarıışık, program başkanları, öğretim üyeleri, öğretim görevliler, idari personel ve yardımcı personel katıldı.

Rektör Sarıbıyık, hizmetlerinden dolayı okulun eski Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen'e teşekkür ederek plaket takdim etti, okul müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Oğuz Türkay'a görevinde başarılar diledi. Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer ise, belediye olarak eğitim kurumlarına olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Yılmazer, okul müdürlüğü görevini devreden Prof. Dr. Mehmet Özen'e Sapanca'ya yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, göreve yeni atanan Prof. Dr. Oğuz Türkay'a başarılar diledi.