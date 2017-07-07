Sapanca MYO’da kepler fırlatıldı

Törene Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Müftüsü Faruk Çelik, İşadamı Mehmet Tok, Sapanca’nın önde gelen iş adamları, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, velilere seslenerek, “Bizlere emanet ettiğiniz gözbebeği çocuklarınıza, sizin gösterdiğininiz hassasiyette ihtimam gösterip güzel ülkemizin yarınlarının teminatı olarak görüp bu bilinçle akademisyen ve idari kadromuzla birlikte onları gelecek yaşamlarına hazırladık” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Özen, öğrencilere seslenerek mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. Okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirmede deneyim kazandıklarını, Sakarya Üniversitesinde almış oldukları mesleki uygulama ( 3+1 modeli ) sayesinde onları iş hayatına hazırlayarak çalışma disiplini ve sektör deneyimi kazandırıp iş bulmada kolaylık sağlandığı ve bu sayede nitelikli eleman açığının kapandığını ifade etti.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca’nın dolayısıyla ülkemizin kalkınması için eğitimin önemini vurgulayarak, Sapanca Meslek Yüksekokulu’nun yerinin bu gelişmede çok önemli olduğunu söyledi. Velilere seslenen Başkan Yılmazer, “ Çocuklar bizim en değerli varlığımız. Onları önemsiyoruz, değer veriyoruz. Sapanca’da kaliteli eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim alanında ve öğrencilerin her türlü sorununun arkasında olduğunu, geliştirdikleri projelerine destek olacağını ifade etti. Ailelerin de desteği ile eğitimlerine devam ederek dürüst, çalışkan, üreten bireyler olarak ülkelerine hizmet etmeleri yolunda tavsiyelerde bulundu. Eğitimlerini devam ettirmeleri arzumuz, onları iş hayatına kazandırana kadar velilerinin desteklerine ihtiyaçları olduğunu, onların mutluluğunu paylaşmak için bugün bir araya gelerek çocuklarımızın mezuniyetini kutluyor, hayat yolculuğunda mezunlara başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri program başkanları ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yüksekokul Birincisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı öğrencisi Yunus Turan, ödülünü Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’ den, Yüksekokul İkincisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencisi; Erkan Patan, ödülünü Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen’ den, Yüksekokul Üçüncüleri Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencisi; Şenay Gedik ile İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı öğrencisi; Zeynep Bozkurt, ödüllerini Hayırsever İş Adamı Mehmet Tok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede’ den aldı.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de uzun yıllar Sapanca Meslek Yüksekokulu’nda görev yapıp emekliye ayrılanlar unutulmadı. Öğrencilerin sevgilisi “Rektör” lakabının taktıkları Recep Aydın’a emekli olmasından dolayı Sapanca MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Adem Gümüşel tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Meslek Andının okunması ve keplerin havaya fırlatılması ile tören sona erdi.

Eğlence Zamanı

Tören sonrası Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin hazırladığı müzikler eşliğinde öğrenciler, veliler ve hocalar birlikte halaylar çekerek, iki senenin sonunda mezuniyetlerini kutladılar.