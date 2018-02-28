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28 Şubat 2018 16:18

Sapanca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yoğun mesai

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; boyama, çim biçme, bakım, ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Sapanca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yoğun mesai

28 Şubat 2018 16:18


Park ve Bahçeler ekibi mesaisine sabah erken saatlerde başlayarak, günlük çalışma programını yetiştirmek adına çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Muhtarların ve vatandaşların dilekçeleri doğrultusunda hazırlanan programa göre çalışma yapılan mahallelerde, park yeşil alan bakım çalışması, kaldırım kenarları yabancı ot temizleme, dış görünümü kötü alanları boyama işlemi yapılıyor.


Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda peyzaj düzenlemeleri ve bakım çalışmalarını da devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde vatandaşlarımız için genel bakımlarını rutin olarak yapmaktayız. Çalışan ekiplerimiz budama, bakım, temizlik, boyama ve dikim işlerini yapıyor. Bu alanlar tüm halkımızın kullanımına


açık olan bölgelerdir” dedi.


Ekipler son olarak, Kurtköy girişi dükkanlarının boyanması, Kırkpınar Merkez Parkın elden geçirilmesi, merkez cami banklarının boyanması, ana güzergahtaki ağaçların budanması, Uzunkum Yürüyüş yolu üzerindeki ağaçların budanması, okulların bahçe düzenleme çalışmaları tamamlandı.




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