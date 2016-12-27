Sapanca Rehabilitasyon Merkezine Veteriner hekim atandı

Sapanca’da kurulan rehabilitasyon merkezine veteriner hekim atandı.

Sapanca Belediyesi’nin tamamen kendi imkanları ile sokak hayvanları için oluşturduğu Yanık mahallesindeki Rehabilitasyon Merkezi’ne Veteriner hekim atandı. Veteriner Hekim Derya Karataş, görevine hızlı başladı.

Veteriner Hekim Karataş, ilk iş olarak rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmiş olan sokak hayvanlarının tek tek muayenelerini gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının çeşitli türlerdeki tedavileri için Rehabilitasyon Merkezi eczanesinin kapasitesini genişletmek için çalışmalara da başlayan Karataş, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’e de hassasiyeti için teşekkür etti. Sapanca’daki sokak hayvanları için kendi imkanlarıyla rehabilitasyon merkezini hayata geçirmek gibi çok değerli bir adımı attıklarını ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, sokak hayvanlarına karşı hassasiyetlerini Sapanca Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ve Veteriner Hekim Derya Karataş ile daha kapsamlı olarak hayata geçireceklerini vurguladı. Sapanca Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’ne, gerçekten sokak hayvanlarına yardım etmek isteyenlerin de katkılarını beklediklerini ifade eden Başkan Yılmazer, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına Sapanca Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde ve ilçe genelinde bugüne kadar çalışmalarda bulunan Sapanca Sokak hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile ilçede bulunan gerçek hayvan severlere teşekkür etti.