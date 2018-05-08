Sapanca SGM renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulübü öğrencileri birbirinden farklı sergiler ve turnuvalar gerçekleştirerek yıl boyunca öğrendiklerini hem pekiştirdiler hem de yarışmaların tadını çıkardılar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetler Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Sapanca’da eğitim gören SGM’li öğrencilerimiz derslerin sonuna yaklaşırken yıl boyunca yapmış oldukları eserleri sergileme ve öğrendiklerini kendi aralarında test etme fırsatı buldular. Becerikli eller ve resim dersi öğrencileri yılsonu sergisi açarak eserlerini ailelerine ve katılımcılara gösterme ayrıcalığını yaşadı. İngilizce kursu öğrencilerimiz, ‘Bazen Kazanırsın Bazen Kaybedersin’ sloganı ile düzenlenen bilgi yarışmasıyla hem öğrendiler hem de yarışmanın tadını çıkardılar. Satranç kursu öğrencileri birbirleriyle hünerlerini sergilediler. Akıl Oyunları turnuvası ise renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvalarımıza öğrencilerimizin yanı sıra velilerimiz de yoğun ilgi gösterdi” dedi.