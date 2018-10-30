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Sapanca SGM'de kan vermenin önemine dikkat çekildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) Kızılay Haftası kapsamında ‘Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır’ sloganıyla kan vermenin önemine dikkat çekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Kızılay Haftası kapsamında ‘Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' sloganıyla kan vermenin önemine dikkat çekildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitimler ve etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Drama sınıfı öğrencileri, ‘Kızılay Haftası' dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. ‘Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' sloganından hareketle kan vermenin önemine dikkat çeken öğrenciler, merkezin minik öğrencileri tarafından ilgiyle takip edildi. Sapanca SGM Drama Eğitmeni Furkan Genç, “Dünyadaki ihtiyaç sahibi ve yoksul insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımlarını 150 yıldır ulaştıran Kızılay'ın gerekçesi ve kuruluşu hakkında tarihi bilgiler verdik” dedi.

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