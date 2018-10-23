Sapanca yeni kapalı pazaryeri açılıyor

Sapanca Belediyesi tarafından, Güldibi Mahallesi'ne yapılan Yeni Kapalı Pazaryeri açılış töreni 24 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek.

Sapanca Belediyesi tarafından, Güldibi Mahallesi'ne yapılan yeni kapalı pazaryeri 24 Ekim Çarşamba günü saat 17.00 da törenle açılıyor. 350 metre kare alana sahip üzeri kapalı olan, çevresinde mescit, oturma alanı, çocuk oyun grupları ve basketbol sahası bulunmakta. Pazar esnafının özellikle kış aylarında rahatlıkla kullanacağı, organik ürünlerin satışının da yapılacağı, pazar satışının yapılmadığı günlerde vatandaşın cemiyetlerinde kullanabileceği pazaryeri halkın hizmetine sunulacak.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in seçim beyannamesinde olan organik köy ürünleri satış yerinin açılışı ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmazer, “Sapanca'mızda önemli eksiklerden biri organik ürünlerin satıldığı köy pazarının belirli alanda olmayışıydı. Bu hizmetle, Sapancalı hemşerihlerimiz hem semt pazarından hem organik satış alanından alış verişini yapacak. Vatandaşlarımızın alış veriş sırasında çocuklarını eğlendireceği ve kendilerinin dinleneceği alanlarda düşünüldü. Yeni Güldibi Kapalı Pazar alanı Sapancamıza hayırlı olsun” dedi.