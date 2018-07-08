Sapanca yeni yatırımlarıyla büyüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer’le bir araya gelerek ilçede devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buluşmada AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ile Ali Oktar yer aldı. Toçoğlu, Sapanca’nın geleceği için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, yeni dönemde de hizmetlerin Sapanca’ya değer katacağını söyledi.

Sapanca Gölü’nün korunması için hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Toçoğlu, “Sapanca Belediye Başkanımız Aydın Yılmazer’i ziyaret ederek yatırımlarımızı değerlendirdik. İlçemiz için önemli yatırımları hayata geçirdik. Kısa süre önce Sosyal Gelişim Merkezi’ni hizmete sunduk. Sapanca’da daha önce 12 kilometrelik güzergahları yenilemiş, ilçe merkezinde bulunan caddeleri tamamlamıştık. Asfalt çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah Sapancamızın tüm grup yollarını da sıcak asfaltla buluşturacağız. Gölümüze alternatif oluşturacak Akçay Barajı’nı inşa ediyoruz. Yanık kanalizasyon projemiz tamamlandı. Üst Mahalleler İçmesuyu Projemizi tamamlayarak Akçay Barajı havzasından bölgeye su ulaştırdık. Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni devreye alacağız. Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleye Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde arıtılan birinci sınıf içmesuyu ulaştıracak 15 milyonluk Sapanca İçmesuyu Projesi’nde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Başkan Toçoğlu, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ile birlikte Sapanca Hacımercan Spor Tesisleri’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak spora dönük yatırımlarımız devam ediyor. Sapanca’da dev mücadelelere ev sahipliği yapacak spor tesislerimiz yükseliyor. 2 bin sporseveri ağırlayacak tribünün betonarme işlemleri bitti. Sentetik sahamızın çevresini kapattık. Saha kazı işlemlerimiz ise hızla sürdürülüyor. Sentetik sahası, hakem ve soyunma odaları, 2 bin kişilik büyük tribünün yer alacağı modern spor tesisimiz yılsonunda maçlara ev sahipliği yapmaya başlayacak” diye konuştu.

Toçoğlu, “Şehrimiz spor geleceğinin gelişmesi adına çeşitli çalışmalara imza atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz modern spor tesisleriyle gençlerimize alanlar açıyoruz. Hamdolsun Sakarya’da geçmişten beri var olan spor kültürü yeni yatırımlarımızla daha da kuvvetleniyor. Spor şehri Sakarya’mızda spora ve sporcuya yönelik desteklerimiz devam edecek. Akyazı Spor Tesisleri, Taraklı Spor Tesisleri, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri, Harmanlık Spor Tesisleri’nin ardından Sapanca’ya da bu güzel yatırımı hediye edeceğiz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.