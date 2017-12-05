Sapanca’da 3 mahalleye 10 bin ton sıcak asfalt

Şükriye, Memnuniye ve İkramiye mahallelerinde toplam uzunluğu 8 bin 200 metre olan güzergahlar 10 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi. Mahalle muhtarları çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt çalışmaları Sapanca’da devam etti. Ekipler Sapanca’ya bağlı Şükriye, Memnuniye ve İkramiye mahallelerini sıcak asfaltla buluşturarak, yeni yüzlerine kavuşturdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Daha önce Sapanca ilçemizin İstanbuldere, Mahmudiye ve Balkaya mahallelerini yenilemiştik. Şimdide SASKİ’nin gerçekleştirmiş olduğu altyapı çalışmalarından sonra Şükriye, Memnuniye ve İkramiye mahallelerimizi de sıcak asfaltla buluşturduk. Toplam uzunluğu 8 bin 200 metre olan güzergahlarda 10 bin ton sıcak asfalt kullandık. Şehrimize, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memnuniye Mahalle Muhtarı Mahmut Kılıç, “Gerçekleştirilen çalışmalardan Memnuniye halkı olarak çok memnunuz. Eski yolumuz çok bozuktu. Çukurlardan gidemez duruma gelmiştik. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu bizlere yol sözü vermişti. Bugün bu söz yerine getirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

Şükriye Mahalle Muhtarı İsmail Polat ise, “Yolumuz yapılmadan önce berbat bir durumdaydı. Yazın toz, kışın çamur. Perişan haldeydik. Yıllardır bekledik ve sonunda sıcak asfalta kavuştuk. Yolumuz çok güzel oldu. 3 mahalleyi kapsayan grup yolunu sıcak asfalta kavuşturan Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.