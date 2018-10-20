Sapanca'da ‘Anneler Soruyor' etkinliği düzenlendi

Sapanca Belediyesi, annelere yönelik ‘Anneler Soruyor' etkinliği düzenledi.

Gezgin Anneler Kulübünün Sapanca buluşmasında, blogger anneler Sapanca'lı anneler ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sapanca Belediyesi ve Kestane Kafe tarafından organize edilen “Anneler Soruyor” etkinliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzman'ı Özge Selçuk Bozkurt, yazar “Hassas Anne” Ece Kumkale ve Anne Bebek İnfluencerı Hamile Eğitmeni ve Emzirme Danışmanı Esra Ertuğrul'un katılımlarıyla gerçekleşti. Sosyal medyada yüz binlerce anne tarafından takip edilen blogger anneler, katılımcı annelere, çocuklara karşı davranışların, duyguların, düşüncelerin ve zaman geçirdikleri çevre ile ilgili bilgiler aktardılar. Çocukların ele alındığı programda karşılıklı soru cevap yapılarak merak edilenleri yanıtladı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, “Okul döneminde dikkat kazanımı, çocuğumuzu büyütürken hangi konularda hassas olmalıyız? Çocuklarda ilk yardım” konularda sıkça sorular geldi.

“Ebeveynler bilinçli olmak için okuyor”

Yapılan etkinliğe Sapanca Belediyesi Meclis Üyesi Günnur Çelik, Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emine Tarım katıldı. Meclis Üyesi Günnur Çelik, “Anne ve çocuk eğitimi adına yapılan bu tür etkinlik ve faaliyetlerin Sapanca Belediyesi olarak Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve ekibi olarak destekçisiyiz. Eğitimci bir Belediye Başkanına sahibiz, buda bize artı avantaj sağlıyor. Ebeveynlerin bilinçlendirilmesi adına böyle etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel, bugün buradaki yoğun katılımın olduğunu görmek bizi mutlu etti. Artık ebeveynler bilinçli olmak adına okuyor, araştırıyor ve bu tarz programlara katılıyor. Programda emeği geçenlere, katılımcılarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Sapanca Belediyesi Meclis Üyesi Günnur Çelik, bloggerlara çiçek takdiminde bulundu ve katılımcılarla toplu fotoğraf çekilindi.