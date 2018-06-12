Sapanca’da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların iyice ısınmasıyla cadde, sokak ve mahallelerde asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor. Asfalt ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle mahalle arası bağlantı yollarının asfalt ve yol bakım çalışmalarına ağırlık verildiği aktarıldı. Fen İşleri ekipleri, alt yapı çalışması tamamlanan Nailiye Mahallesine yaklaşık 3 bin 500 kilometre, Çayiçi Mahallesi Ayça Sokak ve İlmiye-Karagöl bağlantı yoluna 600 metre uzunluğundaki güzergahta asfaltlama çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdür’ü Tuncay Akın konuyla ilgili olarak, “Alt yapı hazırlığı yapılan Dibektaş Mahallesinde ilerleyen günlerde asfaltlama çalışmasına başlayacağız. Program dâhilinde asfalt, yamalama işlemleri gereken mahalle ve caddelerimizin iyileştirmelerini yapacağız” dedi.

Bozulan yolların onarım çalışmalarını tüm ilçeye yayarak sürdüklerini ifade eden Akın, temiz bir şehrin yolu, kaldırımı ve çevre düzenlemesiyle mümkün olabildiğini söyledi.