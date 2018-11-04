Sapanca'da Bilgi ve Kültür evleri açıldı

Yeni Mahalle ve Fevziye Mahallesi'ne Sapanca Belediyesi tarafından yapılan Bilgi ve Kültür Evlerinin açılışına; Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Müftüsü Faruk Çelik, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, CHP İlçe Başkanı Nuray Dikmen, CHP İlçe Belediye Başkan Adayı Cengiz Çiçek, MHP İlçe Belediye Başkan Adayı Berat Taner, Sapanca Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda misafir katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardın konuşmasını yapan köy gençlerinden İshak Ekici, “Sapanca Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in desteklerinden dolayı Fevziye Mahalle gençliği adına teşekkür ediyorum. Başkanımıza gidip bir kültür evi talebinde bulunduğumuzda bizi geri çevirmedi ve bize değer verdi. Bu gün gençlerimizin bir arada olduğu bu mekanın hayata geçirilmesini sağladı. Fevziye Kültür Merkezimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kültürel mirasın aktarılmasında Bilgi ve Kültür Evleri'nin önemli olduğunu vurgulayan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ise, “Sapanca ya büyük değer kazandıran Bilgi Kültür Evlerimizin, her mahallede yapımına söz verdiğimiz gibi yenilerini açmaya devam ediyor sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Seçim vaatlerimizin arasında bulunan Sapanca'da Bilgi ve Kültür Evi olmayan mahalle kalmayacak sözünü gerçekleştirmenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Kültürel mirasın aktarılmasında Bilgi ve Kültür Evleri'nin önemli oluğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu konuya ekibim ile birlikte ayrı önem vermekteyiz. Sosyalleşme anlamında 4,5 yılda çocuklarımıza 90 yeni çocuk parkı hediye ederken, 2 bin 300 çocuğumuza spor kursu hizmeti sağladık. Yine Sapanca Belediyesi olarak 5 festivale ev sahipliği yaptık. 3 Yeni kültür merkezini Sapancalı hemşerilerimizin hizmetine açtık. Eğitim kurumlarımızın 30 yıllık fiziki ihtiyaçlarına çözüm bulduk. 100 yıllık hayal olan Sapanca Teleferik Projesiyle ilçemizin turizmine farklı bir ivme kazandırmak için çalışmaktayız. Bunun yanında Uzunkum ve Yanık Mahallerimizin uzun yıllardır sorunu olan otoban kaynaklı ses ve zararlı gazların engellenmesi için iki yönlü ses perdesi projemiz kısa süre içinde hayat bulacak. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne aynı görev aşkıyla ekibim ile birlikte hizmet için çalışmaktayız. Fevziye Mahallemizin gençlerinin talepleri doğrultusunda hayat bulmuş olan Fevziye Kültür Evimiz ve Yeni Mahalle sakinlerimizin talepleriyle hayat bulan Yeni Mahalle Bilgi Kültür evi Sapanca'mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bugüne kadar ilçe genelinde 10 adet bilgi kültür evinin olduğu ve bu bilgi evlerinde 7'den 70'e tüm vatandaşların faydalandığı talepler doğrultusunda bu kültür evlerinde gerçekleşen kurslarda 5 bin 500 kişiye beceri ve kurs imkanı sağlandığı bilgisi verildi. Konuşmaların ardından Sapanca İlçe Müftüsü Faruk Çelik'in yaptığı dua eşliğinde protokol üyeleri ile açılış kurdelesi kesildi. Program açılışa katılan misafirlerin kültür evi ziyareti ve sohbetler eşliğinde devam etti.