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26 Temmuz 2018 10:08

Sapanca’da cadde ve sokaklara bakım

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaldırım bordürlerinin boyama çalışması, genel bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Sapanca’da cadde ve sokaklara bakım

26 Temmuz 2018 10:08


Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi yol güzergahında bulunan kaldırım bordürleri belediyeye bağlı ekipler tarafından boyanıyor. Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, “Mahallelerde ve ilçe merkezinde yürütülen çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında ot kesimi, budama işlemi ve kaldırım bordürlerini boyayıp renklendirme çalışmalarımıza devam ediyor. Çevrenin daha estetik bir görünüme sahip olması için gereken tüm çalışmaları ekip arkadaşlarımızla yapıyoruz” dedi.


Kırkpınar Bağdat Caddesi yürüyüş yolundaki dubalar ekipler tarafından beyaza boyanırken, çehrenin daha estetik hal alması için çiçek ekimi devam ediyor, ekiplerin aynı zamanda Uzunkum bölgesinde ot biçimi çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlamış olduğu bilgisi verildi. Park Bahçeler Müdürü Şirin, yapılan çalışmalarla Sapanca’yı güzelleştirmeye devam edeceklerini, her çalışmanın Sapanca için olduğunu belirtti.




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