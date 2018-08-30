Sapanca’da ekipler aralıksız çalışıyorlar

Yaz aylarında güneşten dolayı sulamaya ihtiyaç duyulan, çim ve çiçekler Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz tüm parkların ve refüjlerin sulama çalışmaları aralıksız sürerken, sulama nedeniyle ağaç ve çiçeklerin güzel bir görünüme kavuştuğu belirtildi. Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, yazın kavurucu sıcaklarında sabah saatlerinin haricinde ilçe genelinde akşamları için ek bir ekip kurularak çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı. Şirin “Sapanca’mız gölüyle ve yeşil doğal bitki örtüsüyle ender yerlerin arasındadır. Biz belediyelerin de görevi yeşili koruma ve en iyi şekilde halkımıza hizmet etmektir” dedi.