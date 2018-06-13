Sapanca’da “Engelli Hizmet Aracı” hizmet vermeye başladı

Hizmet aracı Sapanca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek. Vatandaşlar 0 543 866 79 79 numaralı telefonu arayıp bir gün öncesinden gitmek istedikleri yeri ve saati belirtip randevu talebinde bulunarak hizmetten faydalanabilecek. Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarını sağlanmak ve hayat standartlarının yükseltilmesi için Sapanca Belediyesi’nin ciddi gayret ve çabalarının olduğunu belirtildi.

Sapanca Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Sebattın Tanta, Sapanca Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında iyi bir örnek olduğunu belirterek, yapılan çalışmaların her zaman hizmet kalitesini arttırmak ve vatandaşa kaliteli hizmet ulaştırmak amaçlı olduğunun altını çizdi. 0 543 866 79 79 numaralı telefon hattı aranarak Engelli Aracından faydalanabileceğini belirten Müdür Tanta, “Engelli vatandaşlarımız hastane, banka, tapu, belediye, kaymakamlık, nüfus müdürlüğü gibi yerler için bir gün öncesinden talepte bulunursalar görevli personellerimiz program dâhilinde kendilerine dönecekler. Vatandaşımız istediği yere götürülüp, programı bittikten sonra da tekrar geri getirilecek. Sapanca Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer, bu hizmet ile engelli kardeşlerimizin hayatın içerisinde yer almasına da zemin hazırlamış oldu. Engelsiz mutlu bir Sapanca için projelerimiz devam edecek” dedi.