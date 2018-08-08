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08 Ağustos 2018 17:43

Sapanca’da engellilere hizmet veren araç sayısı ikiye çıkarıldı

Sapanca Belediyesi, bünyesine kazandırdığı iki adet sağlık hizmet aracının birini engelliler için tahsis etti.

Sapanca’da engellilere hizmet veren araç sayısı ikiye çıkarıldı

08 Ağustos 2018 17:43


Sapanca Belediyesi, sağlık konusundaki hassasiyetiyle fark oluşturmaya devam ediyor. Sapanca’da yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz, yatalak vatandaşlara ücretsiz hasta nakil hizmeti sunmaya devam ediliyor. Sapanca Belediyesi, “Hasta Nakil Araçları” ile randevu talebinde bulunmuş hastalar; hızlı, güvenli, hijyenik ve ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına sevki sağlanıyor. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak, daha fazla vatandaşa ulaşmak için biri engellilere hizmet vermek üzere nakil araçlarının sayısı ikiye çıkarıldı.


Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, konu ile ilgili olarak, “Sapanca Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesindeki kadro ile bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında yürüttüğümüz, ücretsiz hasta nakil hizmetimiz, cenaze işlerimiz, erzak, ekmek, giyim yardımlarımız ile sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını bir nebzede olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Nakil hizmetimiz, sağlık kuruluşlarına sevki yapılan hastanın, hastane içindeki işleri bitiminden tekrar evine götürülmesiyle tamamlanmaktadır” dedi.


Haftanın 5 günü hizmet veren Hasta Nakil hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 0 549 327 54 54 nolu telefondan randevu almaları gerektiği bilgisi verildi.




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