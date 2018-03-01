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01 Mart 2018 11:24

Sapanca’da ‘Jilet Çek’ projesi

Sapanca Belediyesi çöpe atılarak hem insan hem de hayvan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle kullanılmış jiletleri, jilet çek kutularında toplayarak geri dönüşüme verilmek üzere proje başlattı.

Sapanca’da ‘Jilet Çek’ projesi

01 Mart 2018 11:24


Sapanca Belediyesi, çöpe atılan jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması için daha önce berber esnaflarla yapılan toplantıda dile getirmişti. Çalışmanın altyapısının tamamlanmasının ardından “Jilet Çek” projesi esnaflara kutuların dağıtılması ile başladı. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, çöplere atılan jiletlerin yiyecek arayan sokak hayvanlarına ve geçimini kağıt toplayarak kazan vatandaşlara zarar vermesi sebebiyle bu çalışmaya başladıklarını dile getirdi ve ilk jilet çek kutusunu kuaför sahibi Kadem Şirin’e teslim etti.


Jiletlerinin toplanması için ilçede bulunan tüm berberlere Jilet Çek kutuları Belediye Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından dağıtılmaya başlandı. Uygulamaya geçen çalışmayı beğenen esnaflar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Yetkililer jiletlerin belirli periyotlarla toplanacağını belitti. Berberlerin kutuların üzerinde bulunan telefon numaralarını aradıkları takdirde de kendilerine geri dönüleceği ifade edildi.




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