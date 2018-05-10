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10 Mayıs 2018 15:33

Sapanca’da kursiyerlerin el emekleri görücüye çıkıyor

Sapanca Belediyesi, Sapanca Halk Eğitim Merkezi ile uyumlu bir çalışma halinde gerçeklesen kurslarda hazırlanan el emekleri görücüye çıkıyor.

Sapanca’da kursiyerlerin el emekleri görücüye çıkıyor

10 Mayıs 2018 15:33


Özellikle hanımların vakitlerini daha kaliteli şekilde geçirmeleri adına Sapanca Belediyesi kültür-sanat kurslarının branşları her yıl arttırırken, katılımcı sayılarında da taleplerin yoğun olduğu gözlendi. Güzel bir eğitim dönemini geride bırakan kursiyerler, yaptıkları eserleri sergileme imkanı bulacakları, sergi 14 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 da Sapanca Belediyesi Kırkpınar Kültür Merkezinde yapılacağı bilgisi verildi. Sergiye, sanatseverler ve el emeklerinin meraklıların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.




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