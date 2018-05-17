Sapanca’da Olgunlar Turnuvası başlıyor

Sapanca Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği geleneksel olgunlar turnuvasının 5’incisi başlıyor. Spor Müdürü Emre Kibar, “Her yıl olduğu gibi bu yılda katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Spor ve sporseverler için, keyifli futbol müsabakaların geçeceği bir futbol turnuvası olacağına inanıyorum” dedi.

Kayıtlar için; 1983 doğumlu ve üzeri olanların sağlık raporu, nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet resim ile 12 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar, Sapanca Belediyesi Spor Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.