Sapanca’da Şehit Albay Güner Ekici parkı açılıyor

Sapanca Merkezde bulunan park vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda nitelikli hale getirildi. İçerisinde vatandaşlar için oturma alanları, süs havuzu, açık hava kütüphanesi, özçekim meraklılar için #Sapanca yazısı, Sivil Tolpum Birimleri Merkezi binası ile tam bir kompleks yapı olarak tasarlanan park, muhteşem görünümüyle göz dolduruyor.

Belediye ekipleri tarafından parkta hummalı bir şekilde çalışmalar devam ederken, ekipler parkı birbirinden renkli çiçekler ile süsledi. Park; 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 13:30 yapılacak tören ile hizmete girecek. Açılışa Şehit Albay Güner Ekici’nin eşi ve mahalle sakinlerinin katılacağı bilgisi verildi.