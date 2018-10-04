Sapanca'da sokak hayvanları emin ellerde

Sapanca Belediyesi alt üst yapı çalışmaları ile sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da önemli hizmetlerinde öncelik veriyor. Sapanca Belediyesi'nin 2 yıl önce yapmış olduğu hayvan barınağında sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavi işlemleri de gerçekleştiriliyor. Eğitim alanındaki çalışmaları, tarihi ve doğal güzelliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, sokak hayvanları içinde iki yıl önce Sapanca Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu.

Sapanca Belediyesi Veterineri Samet Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şuanda merkezimizde hayatını kendi başına sürdüremeyecek olan 50 hayvan bulunuyor ve bunların ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanıyor. Barınağımız 2 dönüm arazi üzerine kurulu ve içinde 42 metrekare kapalı kullanım alanının mevcuttur. Barınağımızda bir veteriner, bir şoför, bir toplayıcı personel görev yapmaktadır. Haftanın 5 günü hizmete açık olan barınak da haftanın iki günü kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır. Bakım sırasında uygulanan işlemler; vitamin, antibiyotik, kısırlaştırma, küpeleme, açık yara müdahalesi, kaza sonrası ilk yardım müdahalesi yapılmaktadır” dedi.

Açıldığı günden bugüne toplamda yaklaşık bin 500 civarı hayvana bakıldığı ve 250 hayvanın kısırlaştırıldığı bilgisi verildi. Sağlık sorunu olmayan hayvanların burada kısırlaştırılıp iç dış parazit ilaçlaması yapıldıktan sonra küpelenerek güvenli alanlara bırakıldığı bilgisi verildi.