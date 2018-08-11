Sapanca’da teleferik projesi gerçekleşmeye başladı

Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra dört mevsim boyunca birçok yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Sapanca’da, ihalesi yapılan teleferik projesiyle hayaller gerçek oluyor. 18 ayda bitirilmesi planlanan proje tamamlandığında bölgeye gelen turistler, Sapanca Gölü ve dağ manzarasını aynı anda izleyerek zirvede seyahat edecekler. İhale Komisyon Başkanı Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Yavuz, yaptığı açıklamada, teleferik projesinin geçmişinin, Sapanca’nın belde olduğu dönemlere kadar uzanan ve bölge halkının 50 yıldır hayalini kurduğu bir proje olduğunu söyledi. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in göreve geldiği 2014’ten buyana önemli proje için büyük bir mesai harcadığını dile getiren Yavuz, projenin master planlarını yaptıklarını, resmi izinleri geçirdiklerini ve son aşama olan 25 yıl Süreli Taşınmaz Kiralama ve Gelir Paylaşımı teleferik ihalesinin yapıldığını aktardı.

Komisyon Başkanı Yavuz, “Teleferiğin biniş istasyonu Sapanca Kırkpınar Hasan Paşa Mahallesi 360 nolu parsele kurulacak. Yaklaşık 660 metrekarelik alanda yapılacak olan parselin kalan kısmı yeşil alan olarak değerlendirilecek. Yeşil alanın altı 2 katlı otopark olarak yapılacak. İniş istasyonu Mahmudiye Mahallesi 14 ve 15 nolu bölmeler etrafında incebel A Tipi 61 dönüm mesire alanında bulunmaktadır. İlk İstasyondan binenler, yaklaşık bin 450 metre tek yön gidiş teleferik hattıyla Mahmudiyeye gidecekler” şeklinde konuştu.

"İlk kazma sözleşme imzalanmasının hemen ardından"

Teleferik hattındaki kabinlerin 8 kişilik yaklaşık 36 kabin olacağına dikkati çeken Yavuz, “Belediyemiz bu yatırımla 25 yılda toplan 25 milyon 60 bin 250 TL + KDV gelir elde edecek. Yap-işlet-devret modeli ile 25 yılsonunda tüm tesisler Sapanca Belediyesine devir edilecek” diye konuştu.

1 isteklinin katılmış olduğu ihalede, Bursa Teleferik A.Ş. ve Teleferik Holding A.Ş. iş ortaklığının verdiği teklifin uygun olduğu tespit edildi.