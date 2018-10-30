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Sapanca'da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına sahip çıkılıyor

Sapanca Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında bayanlara yönelik el sanatları kurslarında keçe bölümü büyük rağbet gördü.


Orta Asya'dan bu yana göçebe hayatın bir mirası olarak sürdürülen keçe yapımı, yakın zamana kadar yaygı, kepenek ve koşum takımlarının parçaları olarak günlük hayatın vazgeçilmez unsuru iken günümüzde turistik eşya yapımıyla yeniden hayat bulmaya çalışmakta. Sapanca Belediyesi tarafından unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatının eğitimleri Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü saat 10.00-16.00 arasında veriliyor. Keçe kursunda eğitimin tamamlanmasıyla birlikte kursiyerler meslek sahibi olabiliyorlar.


Kırkpınar Kültür Merkezi'ndeki el sanatları keçe eğitmeni Esen Keyik, “Kurslarımızın halkımıza faydalı olduğunu beceri ve kültürel gelişmelerde iyi sonuçlara vardığımızı düşünüyorum. Kursiyerlerimizin verdikleri emek ve çabalarının karşılıksız kalmaması adına yapmış oldukları ürünleri satışa yöneltmeyi düşünüyoruz. Bu sayede kendi el emeklerinden gelir elde edecekler. Keçe çalışmalarımız esnasında, sakinleşen ve rahatlayan kursiyerlerimiz burayı bir nevi rehabilitasyon merkezi olarak da görüyor” dedi.


Kırkpınar halkı ve kültür müdürlüğü kursiyerleri verilen eğitimden ve kurslardan dolayı memnuniyetlerini dile getirip bu imkanı sağlanan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e teşekkürlerini ilettiler.

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