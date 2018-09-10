Sapanca'da yapılacak teleferik için ilk adım atıldı

Başkanlık makamında yapılan imza töreninde teleferik projesinin sadece Sapanca'nın değil bölgenin hizmetine sunulacağını belirten Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, projesinin sektörde bir kapı aralayacağını dile getirdi. Yılmazer, "Göreve geldiğimiz gün itibarı ile Sapanca turizm ilçesi dedik ve bunun tüm alt yapısını konaklama, yiyecek ve diğer yönleriyle yerel idare olarak önünü açıyor ve yapabileceklerimizi yapıyor, teşvik ediyor ve yatırımcılarımızı buraya bir bir çekiyoruz" dedi.

Yılmazer, "Bir aile Sapanca'ya geldiğinde doyasıya 24 saat geçirmesi ve sıkıntılı stresli bir şekilde gelen bireylerin buradan huzurlu, dinlenmiş ve mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak temel amacımız olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. İlçemize gelen misafirlerin bir teleferiğe binelim cazibesi çok büyük bir faktör. Tabi ki bu sadece teleferikten ibaret değil. Yukarıdaki 5 yıldır kirasını ödediğimiz 70 dönüm A tipi alanda sosyal tesisler teleferikle birlikte hayata geçecek. Bu projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başkan yardımcılarıma, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu teleferik projesinin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisi İlker Cumbul ise, "Sapanca çok güzel ve İstanbul ile Bursa'ya yakın bir yer. Yeşilliğine gelmek isteyen çok insan var. Bu insanlar için bu proje bir çeşitliliktir. Teleferiğin özelliği aktif bir eğlence aracı fakat sizin çok aktif olmanız gerekmiyor. Teleferiğin başlangıç ve bitiş noktalarında ki tesislerin çevre düzenleme peyzajları da çok önemli. Sapanca'da teleferik projesinin belirlenen tarihe kadar hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.