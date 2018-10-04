Sapanca'da Yaşlılar Haftası gezisi

Sapanca Belediyesi'nce düzenlenen hizmet tanıtım turları, yaşlılar haftası sebebiyle ilçe genelindeki yaşlıların gezisiyle devam ediyor.

Sapanca Belediyesi, merkezi hükümet, il ve ilçe belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin yerinde tanıtımı için hizmet tanıtım turlarına devam ediyor. Meclis üyeleri Ayşe Kösemen, Günnur Çelik ve Belediye Koordinatörü Kenan Hürel eşliğinde belediye tarafından ilçede yapılan hizmetler yerinde tanıtıldı. Hizmet tanıtım turuna katılanlar arasında Lütfü Akal, “Yaşımız ve sağlık durumumuz sebebiyle ilçemizde olan bitenleri bu şekilde yerinde görmek çok iyi oldu. 4,5 Yılda görüyoruz ki Sapanca'mız çok değişti ve gelişti. Belediye Başkanı oğlumuz Aydın Yılmazer'i takdir ediyorum. Allah yolunu açık etsin” dedi.

Gerçekleşen hizmet turunda; Akçay Sosyal Tesisleri, Turizm Fakültesi, Uzunkum Park, Sanat Sokağı, Kurtköy Kültür Merkezi, Kırkpınar Kültür Merkezi, Ömer Halis Demir Spor Kompleksi, Güldibi Kapalı Pazar Yeri, Fuar Alanı, Sapanca Hamamı Restorasyonu, Sapanca Meslek Yüksekokulu, Kırkpınar, Harmanlık ve Sapanca Sahil yolları, Bilgi Kültür Evleri, Yeni Hamam Projesi, KYK Yurdu, Mikro HES, Rahime Sultan Camisi, Parklar, Sivil Toplum Birimleri Merkezi, yeni yollar ve kavşaklar, hayvan barınağı gibi noktalara ziyaret gerçekleştirilerek bilgiler verildi. Hizmet turuna katılan yaşlılar, gerçekleşen ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdiler.