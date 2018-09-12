Sapanca'daki festival alanındaki çalışmalar sürüyor

Sapanca Kırkpınar Sahili'nde yer alan 40 bin metrekare fuar alanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sapanca Belediyesi ekipleri festival alnındaki hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir ve Sapanca Belediyesi'nin yapımına devam ettiği çalışmalar kapsamında, stantlar için sabit yer altı elektrik hattı, sulama hattı, arazi drenaj hattı, parke çalışması, fuar giriş takı, çim ekimi, mescit, tuvalet, şadırvan, dere kenarı sınır çitleri, alan güvenliğini sağlamak için güvenlik kamerası yer almakta. Yetkililer yapılan çalışmaların en kısa sürede sonlanacağı bilgisini verdi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlki düzenlenecek olan festivalimize katılımın yüksek olacağını düşünüyor ve kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Gerçekleşecek olan festivalin Sakarya'daki, Sapanca'daki süs bitkisi üreticiliğine büyük katkı sağlayacak. Bu organizasyonun üreticinin ulusal ve uluslararası rekabetteki gücünü artırmak için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda desteğimizi esirgemeden çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz inşallah, Sapanca'ya yakışan hem sektöre hem de ekonomimize büyük desteği olacak festivalimiz halkımıza hayırlı uğurlu olur” dedi.

Başkan Yılmazer, 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar Sahili'nde gerçekleşecek olan, Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'ne ilçe içi, ilçe dışı ve yurt dışından konu ilgili üreticilerden ve halktan yoğun katılım beklediklerini aktardı.