Sapancalı çocuklar sinema ile buluştu

Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında her ay bir sinemayı Sapancalı çocukların izlenimine sunuyor. Sapanca Belediyesi, eğlendiren ve eğiten tiyatro-sinemaları ile çocukları buluştururken aynı zamanda çocukların sosyalleşmesini de sağlıyor. Şubat ayı etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak “Şirinler” adlı animasyon filmi, çocukların beğenisine ve seyrine sunuldu. Sapanca Turizm Fakültesinde, Saat 13.00’da başlayan ve yaklaşık 90 dakika süren animasyon filmi, çocukların beğenisini kazandı. Salonun dolup taştığı film gösterimi öncesi çocuklara Sapanca Belediyesi tarafından su ve çikolatalı gofretler ikram edildi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer yaptığı açıklamada, “Her şey çocuklarımız için. Sapanca Belediyesi olarak eğitim ve öğretime yani çocuklarımıza yönelik hizmet ve yatırımlara önem veriyoruz. Çalışmalarımızda da bu düşüncemizin izleri mevcuttur. Çocuk Meclisimiz tarafından böyle bir etkinliği hayata geçirip, her ay düzenli olarak çocuklarımızı sinema ile buluşturmaya devam ediyoruz “dedi. Aileler ve çocuklar filmi beğenerek izlediklerini belirterek, Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’e ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.