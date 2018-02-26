Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 14:54

Sapancalı çocuklar sinema ile buluştu

Sapanca Belediyesi ve Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi işbirliği ile yüzlerce Sapancalı çocuk sinema ile buluştu.

Sapancalı çocuklar sinema ile buluştu

26 Şubat 2018 14:54


Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında her ay bir sinemayı Sapancalı çocukların izlenimine sunuyor. Sapanca Belediyesi, eğlendiren ve eğiten tiyatro-sinemaları ile çocukları buluştururken aynı zamanda çocukların sosyalleşmesini de sağlıyor. Şubat ayı etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak “Şirinler” adlı animasyon filmi, çocukların beğenisine ve seyrine sunuldu. Sapanca Turizm Fakültesinde, Saat 13.00’da başlayan ve yaklaşık 90 dakika süren animasyon filmi, çocukların beğenisini kazandı. Salonun dolup taştığı film gösterimi öncesi çocuklara Sapanca Belediyesi tarafından su ve çikolatalı gofretler ikram edildi.


Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer yaptığı açıklamada, “Her şey çocuklarımız için. Sapanca Belediyesi olarak eğitim ve öğretime yani çocuklarımıza yönelik hizmet ve yatırımlara önem veriyoruz. Çalışmalarımızda da bu düşüncemizin izleri mevcuttur. Çocuk Meclisimiz tarafından böyle bir etkinliği hayata geçirip, her ay düzenli olarak çocuklarımızı sinema ile buluşturmaya devam ediyoruz “dedi. Aileler ve çocuklar filmi beğenerek izlediklerini belirterek, Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’e ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
10
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç