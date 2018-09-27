Sapancalılar hizmetleri yerinde görüyor

Sapanca Belediye Meclis üyeleri Ayşe Kösemen, Günnur Çelik ve Belediye Koordinatörü Kenan Hürel eşliğinde belediye tarafından Sapanca ilçesine yapılan hizmetler, haftanın belirli günlerinde öncelikle bayanlara gezdirilmeye devam ediyor. Ziyaret Sapanca Belediyesi'ne ait üstü açık otobüsle gezi aracı ile gerçekleştiriliyor. Koordinatör Hürel'in rehberliğinde yapılan turda bayanlar; Akçay Sosyal Tesisleri sonrasında Turizm Fakültesi, Uzunkum Park, Sanat Sokağı, Kurtköy Kültür Merkezi, Kırkpınar Kültür Merkezi, Ömer Halis Demir Spor Kompleksi, Güldibi Kapalı Pazar Yeri, Fuar Alanı, Sapanca Hamamı ve Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Harmanlık, Sapanca, Kırkpınar Sahilleri, Bilgi Kültür Evleri, Yeniz Hamam, KYK, HES, Rahimie Sultan Camii, Parklar, Sivil Toplum Birimleri Merkezi, yeni yollar ve kavşaklar, Hayvan Barınağı gibi noktaları ziyarette bulunup bilgi aldılar.

Hayata geçirilen bu proje sayesinde hizmetleri yerinde görerek bilgi alan hanımlar memnuniyetlerini dile getirdiler ve Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in Sapanca'ya yapmış olduğu hizmetlerin ilçenin gelişmesinde büyük etki gösterdiğini, her yeni yapılan her hizmetin Sapanca'nın ve esnafın kalkınmasında büyük rol aldığını aktardılar. Değişen ve gelişen Sapanca büyük kazımlar sağladığını ifade eden hanımlar, Başkan Yılmazer'e teşekkürlerini ilettiler. Gerçekleşen ilk gezi turuna Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in eşi Nurten Yılmazer, İlçe Başkanı Yunus Gümüşel'in eşi Neslihan Gümüşel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Şahinoğlu da katıldı.