Sapanca’nın 76 Çocuk parkına iyileştirme yapıldı

Bahar aylarında çocukların en çok kullandığı park alanlarını kapsayan bakım ve iyileştirme çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 Nisan ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Ekipler belirledikleri iş programı çerçevesinde park alanlarındaki oyun gurupları, toprak dolgusu gibi çalışmalar yapacaklar. Parklarda yürütülen bakım ve iyileştirme çalışmalarında ekipler çocukların daha güvenli bir şekilde oyun oynamasına imkan sağlayacak. Sapanca İlçe genelinde sürdürülen park bakım ve iyileştirme çalışmaları geçtiğimiz haftalarda kurulan Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin ilk toplantısında alınan kararlarının içerisinde yer almıştı.

“Çocuk meclisi’nin önerileri hayat buluyor”

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ihtiyaçları ve onların güvenliği açısından yapılacak hizmetler her zaman önceliğimizdir. Geçtiğimiz haftalarda kurulan Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ne davet edildiğimde aldığı kararlar gördüm ki, büyüklerine taş çıkarırcasına anlamlı önemli projelerdi. Çocuk Meclisimiz Sapanca’mıza çocuk gözüyle bakıyor. Hizmetlerimiz onların öneri ve fikirleriyle şekillenecektir. Talep ettikleri çocuk parkların bakımına Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün önderliğinde başlandı ve 2018 Nisan ayına kadar tüm parkların bakım ve onarımı tamamlanacak” dedi.

İlçede bulunan 76 park elden geçirilirken, talepler doğrultusunda ihtiyaç olan noktalara yeni parkların ilave edileceği bilgisi verildi. Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar ve yaz aylarında çocukların en çok kullandığı alanları mercek altında aldıklarını belirterek, çalışmalarını ilçe genelinde tüm parklarda yapılacağını kaydetti.