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25 Mayıs 2018 14:20

Sapanca’nın genelinde bakım çalışmaları hızlandı

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Sapanca’nın genelinde bakım çalışmaları hızlandı

25 Mayıs 2018 14:20


Park Bahçeler Müdürlüğünce çalışması sürdürülen bordür temizliği, boyanması, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sapanca otoban çıkışı istikametinden İzmit Caddesi boyunca karşılıklı kaldırımların bordürlerinin yeşil beyaza boyanması ilçeye hoş bir hava kattı. Orta refüjlerde ve kaldırımlarda otların biçilmesi, bozuk kaldırımların onarılması ve boyanmasının ardından ortaya güzel görüntüler çıkmaya başladı. Temizlik ve boyama işlemlerinin bitmesi ile yol çizgilerinin de beyaza boyanması ilçemize güzel bir görüntü kazandıracak. Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Yeni renklerle Sapanca’daki bordürleri yeni bir görünüme kavuşturduk. Yeşilin ve mavinin her tonunu içinde barındıran ilçemize yeşil renkli bordür çok yakıştı” denildi.


Sapancasporun renkleri olan yeşil ve beyazın kullanılmış olması, vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.




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