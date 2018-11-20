Sapanca'nın spor tesisleri açılış için gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca'da inşa edilen spor tesislerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin spor geleceğine hediye edilecek yeni yatırımda sona yaklaştıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, tribünler ve sentetik sahanın tamamlandığını, tesisin çevre düzenlemelerinin ardından açılışa hazır hale geleceğini belirtti.

Başkan Toçoğlu, “Şehrimiz spor geleceğine katkı sunacak yeni bir yatırımı daha tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sapanca Hacımercan'da modern standartlara uygun hayata geçirdiğimiz spor tesisi artık açılış için gün sayıyor. 2 bin kişi kapasiteli tribünlerimiz sona erdi. Sentetik sahanın zeminini tamamladık. Aydınlatmalarımız hazır. Çevre düzenlemelerinin ardından son halini almış olacak. İnşallah kısa süre içerisinde tesisimizi açılışa hazır hale getireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, spora ve sporcuya dönük yatırımların gün geçtikçe arttığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında yer aldık. İlçelerimizi sentetik sahalarla buluşturduk, buluşturuyoruz. Amatör kulüplerimize desteklerde bulunuyoruz. Basketbol takımımız Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadele ediyor. Öte yandan dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak gösterilen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası şehrimizde. İnşallah spor şehri Sakarya doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.