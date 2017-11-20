Sapanca’nın yeni arıtma tesisi tamamlanıyor

Rüstem Keleş, Sapanca Memnuniye İçme suyu Arıtma Tesisi’nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Sapanca’nın yüksek kesimlerinde yer alan mahalleler için 8 milyon liralık yatırımla yeni içme suyu hatları inşa ettiklerini hatırlatan Dr. Rüstem Keleş, “Bölgede bulunan vatandaşlarımıza yeni hatlarla bol içme suyu ulaştırdık. Memnuniye İçme suyu Arıtma Tesisi ile de bu havzadan gelen suyu yüksek standartlarda arıtacak, bölgenin içme suyu geleceğini uzun yıllar garanti altına alacağız. Kısa süre önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki 193 arıtma tesisinde yapılan incelemelerde revizyona ihtiyaç duymayan 3 ilden birisi biz olmuştuk. Bu vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyun kalitesinin de bir göstergesi. Şehrimizin her noktasına kaliteli içme suyu ulaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sapanca Memnuniye’de inşa ettiğimiz yaklaşık 2 milyon lira değerindeki içmesuyu arıtma tesisi ile de 10 mahalleye yüksek teknoloji ile donatılmış tesisimizden içme suyu sağlayacağız" dedi.

Bölgede içmesuyu altyapısının da kısa süre önce tamamlandığını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “İçme suyu projemiz kapsamında 80 kilometrelik hat ve 2 depo inşa ettik. Akçay Barajı’nın bulunduğu havzadan bölgeye 7 kilometrelik çelik isale hattı inşa ederek 80 kilometrelik hatla entegre ettik. Saatte 150 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak Memnuniye İçme suyu Arıtma Tesisi’nde ise sona yaklaşmış durumdayız. Betonarme imalatlarımız tamamlandı. Arıtma ve mekanik elemanların montajı yapılıyor. Bu çalışmalarında tamamlanmasının ardından tesisi kısa süre içerisinde devreye alarak Uzunkum, Ünlüce, Kuruçeşme, Nailiye, Hacımercan, Şükriye, Balkaya, Memnuniye, İlmiye, Fevziye mahallerine sağlıklı, bol ve kesintisiz içme suyu ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.