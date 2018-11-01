Sapanca'ya iki yeni Bilgi ve Kültür evi açılacak

Yeni Mahalle ve Fevziye Mahallesi'ne Sapanca Belediyesi tarafından yapılan yeni Bilgi ve Kültür Evleri 3 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 da yapılacak olan törenle açılıyor. Bilgi ve Kültür Evleri'nin yanında çocukların oyun oynayabileceği çocuk parkları ve spor aletleri de bulunuyor. Her mahalle de hayata geçirilmeye çalışılan Bilgi ve Kültür Evleri'nin amacı, toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlamak, her biri kendi başına bir özellik taşıyan kültürel faaliyetleriyle bir bütünlük içerisinde bir araya getirmek, bu faaliyetlerin yapılmasında odak noktası olmak ve özel kültür faaliyetlerine örnek teşkil etmektir. Yeni Mahalle Bilgi Kültür Evinde haftanın 5 günü hizmet veren dikiş kursu öğrencileri, mahallelerinde hayata geçirilen proje ile daha kaliteli vakit geçirdiklerini belirtti.

Kültürel mirasın aktarılmasında Bilgi ve Kültür Evleri'nin önemli olduğunu vurgulayan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Sapanca ya büyük değer kazandıran Bilgi Kültür Evleri'mizin, her mahallede yapımına söz verdiğimiz gibi yenilerini açmaya devam ediyoruz. Seçim vaatlerimizin arasında bulunan Sapanca'da Bilgi ve Kültür Evi olmayan mahalle kalmayacak sözünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürel mirasın aktarılmasında Bilgi ve Kültür Evleri'nin önemli oluğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ve gençlerimize eğitim - öğretim ile kendilerini geliştirebileceği meslek sahibi olabilecekleri Bilgi ve Kültür Evleri'nin açılışının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.